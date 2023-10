Niccolò Pierozzi: "Un'emozione incredibile. Finalmente inizia la mia stagione dopo mesi complicati"

Primi minuti in campo nella serata di ieri per il giovane esterno della Fiorentina, Niccolò Pierozzi, entrato a gara in corso contro il Cukaricki.

“Un'emozione incredibile”

Un momento sicuramente importante per lui, che ha voluto celebrare sui social: “Un'emozione incredibile! Sono stati mesi un po' complicati, ma finalmente inizia la mia stagione” questo è quello che scrive il giovane difensore viola che potrebbe acquisire adesso anche un minutaggio maggiore visto che, nel suo ruolo, Dodô resterà fuori a lungo e anche Kayode rischia di dover saltare diverse gare.

Il miglior segnale emerso da Fiorentina-Cukaricki

Nota a margine: Kayode, Comuzzo, Ranieri, Sottil, Pierozzi, tanti sono i prodotti del settore giovanile viola che si sono visti in campo contro il Cukaricki. Questo è probabilmente il segnale migliore arrivato ieri sera.