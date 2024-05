Cresce l'attesa da Fiorentina in Grecia. Pronta la possibilità (in chiaro) per seguire la finale dal vivo

L'Olympiakos sta vivendo la sua stagione più bella da quando gioca in Europa, merito ovviamente della finale di Conference League raggiunta e da giocarsi ora contro la Fiorentina. In Grecia l'attesa cresce alta e i tifosi ellenici non vedono l'ora di godersi l'atto conclusivo contro la Viola di Vincenzo Italiano.

Ecco come verrà trasmesso il match in Grecia

E come si legge sui siti web greci, Cosmote TV, che ha i diritti televisivi di tutte le competizioni europee per club UEFA, ha concordato con MEGA di trasmettere la storica finale di Europa Conference League, che si svolgerà il 29 maggio ad Atene tra Olympiakos e Fiorentina. La finale verrà trasmessa anche su un canale gratuito, in modo che tutti gli appassionati di sport greci possano godersi la storica finale.

Insomma, un appuntamento da segnarsi (per chi già non lo avesse fatto) sul calendario, non solo dalle parti dell'Arno. I tifosi dell'Olympiakos fremono, quelli della Fiorentina non aspettano altro che questo fatidico giorno. Avanti Viola.