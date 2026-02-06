In attesa dei convocati del Torino, Simeone scalda i motori: "Eccomi! Che voglia di tornare sul campo..." - FOTO

Come sottolineato in precedenza quella di quest'oggi sarà una giornata fondamentale in casa Torino per capire chi sarà arruolatile o meno in vista della trasferta di domani sera contro la Fiorentina dell'ex Paolo Vanoli. Ed in attesa della conferenza stampa del tecnico, in programma alle 13.30, che aiuterà sicuramente a dirimere ogni dubbio, pochi minuti fa dai social è arrivato un indizio importante.

Dopo un mese ai box, Simeone è pronto a tornare in campo

C'è infatti un giocatore granata, ormai ai box da quasi un mese, che in mattinata ha voluto caricarsi in vista dell'appuntamento di domani sera. Stiamo parlando di uno degli ex della sfida, Giovanni Simeone, che con un post su Instagram ha voluto mandare chiaro messaggio a tutti: “Eccomi! Che voglia di tornare sul campo...Forza Torino”

Questo il post Instagram dell'attaccante del Torino: