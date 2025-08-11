Benedetto Ferrara: "Questo mercato è strano, a parte il Napoli nessuno brilla. Fagioli? Può essere la stagione del rilancio"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Premesso che Fazzini è un investimento importante, che Dzeko sarà utile e che Sohm sembra un ottimo giocatore, c'è da dire che questo mercato è partita da dei punti fermi importanti come le conferme di De Gea, Kean e al momento anche Dodo. Questo è un mercato strano, il Parma valuta 40 milioni Leoni, il Milan vende a quella cifra Thiaw… a parte il Napoli, le altre non mi sembra che stiano andando così forte".

“Può essere l'anno del rilancio per Fagioli”

Poi su Fagioli ha aggiunto: “Quando arrivò ero molto contento, perché è un giocatore di grandissima qualità e talento. E' nell'età in cui è giovane ma non è più un ragazzino, quindi per lui è il momento di dimostrare fino in fondo di cosa è capace, anche in ottica Nazionale. Finora di lui abbiamo visto luci ed ombre, ma io resto felice della sua presenza nella rosa viola. Mi auguro che sia per lui la stagione del rilancio”.