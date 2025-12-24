Vanoli non cambia: La stessa Fiorentina a Parma, con una sola eccezione forzata

Fedele al grande adagio del calcio “squadra che vince non si cambia”, l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, si appresta a presentare a Parma la stessa formazione vista contro l'Udinese, riproponendo lo stesso tema tattico visto contro i friulani.

L'eccezione

Questo però al netto di una sola eccezione forzata: fuori Luca Ranieri per squalifica, dentro Niccolò Fortini a fare il terzino sinistro.

Difesa, Parisi e Gud

Per il resto dovremmo rivedere la difesa a quattro, Fabiano Parisi trequartista incursore e Albert Gudmundsson, libero da vincoli tattici e vicino a Moise Kean per riuscire ad inventare e a colpire direttamente quando capita l'occasione.