Piccoli sì, ma solo se parte Kean. E c'è una squadra italiana che vuole adottare la stessa strategia della Fiorentina

Piccoli sì, ma solo in caso di addio di Kean. E' questa la strategia della Fiorentina, che pensa proprio all'attaccante del Cagliari come prima scelta qualora Moise dovesse lasciare Firenze. Pradè considera Piccoli il profilo giusto da far crescere accanto a Dzeko, in un reparto offensivo che comprenderà anche Gudmundsson (in attesa di capire il futuro di Beltran).

Concorrenza doppia

Ma su Piccoli non ci sono solo gli occhi della Fiorentina. Come riporta TMW, anche il Bologna lo monitora e con la stessa strategia, ovvero come eventuale sostituto di Castro in casa di partenza dell'argentino. Occhio infine al Como, con Fabregas che ha chiesto due attaccanti.