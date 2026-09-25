Domenico Toscano: "Magari con il tempo Grosso avrebbe sistemato le cose alla Fiorentina. Con Vanoli cambio di marcia"

L'allenatore Domenico Toscano, ex di Catania, Reggina e Cesena tra le altre, ha parlato a tuttomercatoweb.com anche di Fiorentina.

Il cambio di passo

“La Fiorentina con Vanoli ha cambiato passo. Che cosa non ha funzionato con Grosso? Se non vivi le dinamiche fai fatica a parlarne. Sicuramente qualcosa non andava, ma magari con un po' di tempo Grosso avrebbe sistemato le cose”.

Obiettivi

"Oggi con il cambio la squadra si e ritrovata, tanti calciatori si stanno ritrovando. Dove può arrivare la squadra viola? Ha un organico che le consente di entrare nelle coppe. Però è ancora presto. E le prossime partite diranno il vero valore".