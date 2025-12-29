Potrebbe essere durata solo qualche mese l'avventura alla Fiorentina di Hans Nicolussi Caviglia, tra i giocatori che più hanno deluso in questa prima parte di stagione viola.

Operazione complessa

Sulle sue tracce c'è il Cagliari che, come riporta tuttomercatoweb.com, sarebbe pronto a chiudere l'affare per lui. L'operazione però è complessa, visto che il giocatore è a Firenze in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia.

Primi addii

Le condizioni per il riscatto sono ancora lontanissime da realizzarsi e la Fiorentina ha sborsato solo un milione per il suo prestito. Adesso servirà chiudere in anticipo il prestito con il Venezia per far sì che il Cagliari sia libero di trattare direttamente il giocatore con i lagunari. Tutto probabilmente rimandato di qualche giorno per aspettare l'arrivo a Firenze di Paratici.