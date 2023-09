M'Bala, con te Italiano più di così non può fare. E lo spazio concesso all'angolano rischia di far male a Beltran

Per sbloccarsi un attaccante ha bisogno di continuità, di spazio, di tranquillità. E M'Bala Nzola alla Fiorentina sta avendo tutte queste componenti, tranne l'ultima che, inevitabilmente con il tempo, sta perdendo anche lui stesso. Italiano ci prova in tutti i modi, concedendogli minuti importanti da titolare, ma il franco angolano fa ancora tanta fatica. Qualcosa nel gioco spalle alla porta si è visto, ma quando c'è da essere incisivi il nulla più totale.

Sempre in campo, 6 volte da titolare su 9 partite giocate dalla Fiorentina. E una casella dei gol che ancora recita 0. L'allenatore viola è arrivato alla consapevolezza che più di così non può fare con uno dei suoi pupilli, che al di là della continuità adesso rischia di ostacolare le proprie prestazioni anche a livello mentale.

Tanto spazio per lui, poco per Beltran, che anche a Frosinone non si è praticamente visto. Difficile entrare ed essere decisivo, giocando qualche minuto qua e là durante le partite. E ora bisogna decidere cosa fare con lui, anche visto l'importante investimento fatto dalla Fiorentina. Due giocatori completamente diversi, due minutaggi completamente diversi, uno stesso numero che preoccupa: zero gol in nove partite. Altro lavoro per mister Italiano. Lo sottolinea La Nazione.

