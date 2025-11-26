I passi avanti fatti da Goretti: in arrivo due sì alla Fiorentina

L'avvio della sua esperienza da direttore sportivo della Fiorentina, non è stato certamente facile per Roberto Goretti.

Passato però lo shock iniziale per come è arrivata la sua investitura, con la bufera scatenatasi a seguito dell'interruzione del rapporto tra il club viola e Daniele Pradè, adesso Goretti ha potuto prendere in mano alcune questioni a cominciare da quella dei rinnovi contrattuali.

Dodô

E due situazioni si stanno mettendo piano piano sui binari giusti. La più importante è certamente quella che riguarda Dodô con il quale c'è stato un riavvicinamento dopo mesi di stallo nei rapporti con il giocatore e il suo entourage.

Fortini

Ma la Fiorentina punta a rinnovare anche il contratto di Niccolò Fortini, che si sta mettendo in evidenza in queste sue prime apparizioni e che avrà altre occasioni per giocare viste le difficoltà fisiche lamentate dello stesso Dodô e da Robin Gosens.

Due firme, una dietro l'altra, che metterebbero a posto la situazione esterni per un bel lasso di tempo.