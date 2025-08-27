La notizia di mercato più importante in ambito Fiorentina è certamente il rifiuto di Pietro Comuzzo: il classe 2005 ha detto no all'offerta dell'Al-Hilal, a cui il club viola strizzava l'occhio. La volontà del calciatore è stata chiara e ha definitivamente frenato la possibilità di un suo trasferimento in Arabia Saudita. La sua permanenza è sicuramente probabile, ma attenzione a possibili tentativi dalla Serie A, soprattutto da parte del Milan che è alla ricerca di un altro centrale.

Pioli chiarissimo: “Se possiamo rinforzarci facciamolo, altrimenti stiamo così”

Alla vigilia di Fiorentina-Polissya, gara di ritorno dei playoff di Conference League, Stefano Pioli ha parlato in conferenza. E sul mercato è stato chiarissimo: "Col club son stato chiaro, mancano gli ultimi giorni: se potremo inserire giocatori in grado di migliorarci e alzare il livello, più funzionali, lo faremo. Altrimenti rimarremo così”. Insomma, l'aspettativa è quella di un investimento di rilievo entro la fine del mercato… oppure di vedere inalterate le condizioni attuali.

Nicolussi vicino, con grande fiducia. Club al lavoro per Lindelöf

A centrocampo, intanto, è sempre più vicino Hans Nicolussi Caviglia, per il cui trasferimento le parti hanno praticamente raggiunto un accordo verbale. I contatti sono fittissimi e, nonostante le richieste del Venezia siano alte (10-12 milioni di euro) e al momento inamovibili, c'è grande fiducia per chiudere, considerando soprattutto il ruolo del procuratore Lucci. Intanto la Fiorentina è ancora al lavoro per portare a Firenze Victor Lindelöf: lo svedese gradisce la destinazione in Italia ed è convinto della proposta. Adesso il club cerca di accelerare per anticipare la concorrenza britannica di Everton e Brentford. Si registra anche un lieve interesse per Diogo Leite, centrale portoghese dell'Union Berlino, ma il primo obiettivo è certamente l'ex United.

Lamptey alla portata della Fiorentina. Resta Fortini, Parisi al passo d'addio

Per quanto riguarda la situazione delle fasce, adesso la Fiorentina sembra più vicina a Tariq Lamptey. Il Brighton è stato chiaro fin da subito, vuole 10 milioni di euro e non si smuove da quella cifra, ma il club viola sembra orientato ad accettare e ad avvicinarsi alle richieste per consegnare a Pioli un'alternativa sulla destra. Dall'altra parte, insieme a Gosens, resterà Niccolò Fortini. E il rinnovo di Fabiano Parisi, a questo punto (manca solo l'annuncio ufficiale) diventa una mossa strategica: il numero 65 viola ha le valigie in mano ed è pronto a una nuova avventura. L'allungamento del contratto, a questo punto, è propedeutico a un eventuale maggiore guadagno in una trattativa.