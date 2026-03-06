L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Mi meraviglio di chi continua a sostenere che le cose possano cambiare. Quante volte ci siamo detti che una squadra del genere, con queste lacune nonostante gli acquisti a gennaio, fa sempre fatica a gestire? La Fiorentina non ha una stabilità di risultati e di prestazione. Ci sta, la dobbiamo accettare. Quello che non ci sta è il 3-0 a Udine; dopo lo scappellotto preso dallo Jagiellonia, mi aspettavo che le antenne fossero belle dritte”.

“Spero in un problema di comunicazione. Ma non puoi dire quelle parole”

E torna sulle parole di De Gea: “Spero che sia un problema di comunicazione, mi voglio attaccare a tante cose. Ma io il capitano l'ho fatto, giocando pure all'estero. Sentirsi dire certe cose è brutto, è duro, vuol dire che entri in campo con la consapevolezza che la partita è già persa. Potrebbe essere anche vero, ma non lo puoi dire perché c'è gente che ti ascolta, soprattutto i tuoi stessi compagni di squadra”.

“Me lo sarei aspettato da Ranieri, ma non da un leader come De Gea”

“Non voglio fare nessun tipo di polemica, ma se una risposta del genere mi arriva da Ranieri capitano fino a due mesi fa… Conoscendo il personaggio, molto istintivo, me la posso aspettare. Ma quando arriva da un giocatore di esperienza come De Gea, lì faccio più fatica ad accettarlo. Quante volte abbiamo detto che la squadra deve affidarsi ai leader? Faccio tanta fatica ad accettarlo. Spero davvero che tutto sia stato un malinteso”.