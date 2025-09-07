Baldini chiama Martinelli! Prima convocazione nella Nazionale under 21 per il giovane portiere viola
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il portiere viola Tommaso Martinelli, nonostante gli zero minuti giocati in stagione, è stato chiamato dal CT della Nazionale under 21 Silvio Baldini in vista della prossima sfida contro la Macedonia del Nord, che si giocherà martedì 9 settembre alle 18:15.
Il classe 2006, rimasto a Firenze come secondo portiere dietro a De Gea, è stato convocato per sostituire L'infortunato Diego Mascardi. Per Martinelli si tratta della prima convocazione con la selezione azzurra under 21.
💬 Commenti