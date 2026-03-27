Bergomi: "L'Italia deve appoggiarsi di più a Kean. In velocità pochi riescono a contenerlo"

L'ex difensore dell'Inter e commentatore per Sky Sport Beppe Bergomi ha commentato la prestazione dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean contro l'Irlanda del Nord: “Nel primo tempo la squadra era impaurita e nessuno rischiava la giocata. Dobbiamo appoggiarci di più su Kean, come fatto nella ripresa. Sa difendere la palla, dà i tempi di inserimento agli altri, in campo aperto ha una velocità che crea problemi a qualunque difensore. Teniamoci stretta la prestazione di Kean, oltre alla personalità di Tonali”.