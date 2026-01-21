Il "no grazie" al Paris FC e la lunghezza del contratto: i dettagli del passaggio di Dzeko allo Schalke 04

Non è durata molto l'esperienza di Edin Dzeko alla Fiorentina. Dopo appena sei mesi di permanenza, l'attaccante ex Roma e Inter saluta Firenze e si accasa allo Schalke 04.

Dzeko-Schalke 04: un affare facile e voluto

Su Edin Dzeko c’era forte anche il Paris FC, realtà di Ligue 1 (dove giocano Ikoné e Maxime Lopez, ex viola) proiettata verso una salvezza piuttosto tranquilla. Ma per il giocatore ha vinto la voglia di tornare in Germania, dove ha vinto un titolo con il Wolfsburg e dove è atteso da un’intrigante sfida, quella di tornare al più presto in Bundesliga (lo Schalke è già primo).

Contratto di sei mesi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, inoltre, il contratto per Edin Dzeko è di sei mesi, senza alcuna menzione a possibili future opzioni. L’ormai ex Fiorentina, dunque, resterà allo Schalke 04 fino a giugno.