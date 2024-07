La Nazione: Serve l'ultimo sforzo per Tanner the Tank

Due pagine sulla Fiorentina le troviamo stamani nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 8

Apertura per: “La mossa a centrocampo Tessmann, quasi fatta Intesa con il giocatore Serve l'ultimo sforzo”. Sottotitolo: “In ballo due milioni, già definito il contratto col calciatore”. In taglio basso: “Dal football americano al calcio La storia di ‘Tanner the Tank’”.

Pagina 9

Tra campo e mercato: “Terracciano e Christensen Se il problema è il portiere Quei dubbi da sciogliere Il rebus delle alternative”. Sottotitolo: “Entrambi sotto la lente d’ingrandimento. Uno dei papabili resta Juan Musso”. Infine di spalla: “Oggi c’è l’Hull City E’ l’ora di Colpani Ranieri si vede viola”.