Restyling Franchi: L'obiettivo dichiarato da raggiungere entro agosto 2026. Atteso nuovo incontro Comune-Fiorentina

Cala il sipario sul campionato della Fiorentina, almeno per quanto riguarda le partite interne (resta ancora una gara da giocare ad Udine). E ora il Franchi resterà aperto per poter lavorare al restyling a spron battuto.

“Gli operai non si fermeranno mai”

Da Palazzo Vecchio fanno sapere che “gli operai non si fermeranno praticamente mai e continueranno a intervenire nei due settori previsti dal lotto numero uno dei cantieri, ovvero la curva Fiesole e in una parte della Maratona” quella che proprio guarda verso la Fiesole, giusto per capirsi.

Obiettivo 35mila

L'obiettivo è quello di garantire alla Fiorentina una capienza di almeno 35mila posti entro l'agosto 2026, per festeggiare in modo degno l'anno del centenario della squadra.

Nuovo incontro

Intanto però c'è attesa per nuovi incontri tra la Fiorentina e il Comune per capire se e come la società potrà intervenire per sostenere il completamento del restyling e magari accelerare i tempi per la fine dei lavori. L'ultimo confronto tra le parti è quello che c'è stato ad inizio aprile quando fu trovato l'accordo per la firma della convenzione per la concessione in uso dell'impianto.