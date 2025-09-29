Bernardeschi e il retroscena sul certificato medico: "Lanciai io la moda per non andare in ritiro, i tifosi viola mi avrebbero ucciso"

Al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l'ex attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi ha raccontato del suo passaggio dal viola al bianconero, con un retroscena sul famoso certificato medico presentato per non andare in ritiro.

Il retroscena sul certificato

“I tifosi viola mi fecero uno striscione fuori dal Franchi con delle cose comprensibilmente pesanti. Lo accetti, ti fai le ossa e vai avanti. Fui il primo a lanciare la moda del certificato medico. Non mi presentai in ritiro perché la trattativa non si sbloccava, la Fiorentina magari faceva delle storie anche se era bene o male fatta”.

La volontà della Fiorentina

"Ad una certa loro volevano che andassi in ritiro, ma io lo sapevo che se andavo in ritiro mi avrebbero ucciso. Perché devo farlo se si può sbloccare prima? Lì scatta il certificato medico e lì si sblocca tutto. Perché alla fine l’interesse è comune ed è di entrambi”.