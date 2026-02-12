Il calco di Paratici sull'oro viola. I colpi del diesse per restare in A
Fabio Paratici ha iniziato ufficialmente la sua avventura da direttore sportivo della Fiorentina il 4 febbraio, quindi a mercato invernale finito.
Il calco del diesse
Però ha lasciato il calco su alcune operazioni, così come scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Il più diretto coinvolgimento c'è stato nell'individuazione di giocatori come Manor Solomon e Jack Harrison che ora possono essere l'"oro viola".
Ventata internazionale
Sul quotidiano sportivo si legge che i due erano stati messi nel mirino a dicembre ed entrambi sono stati convinti dal progetto e dalla credibilità di Paratici. La ventata “internazionale” auspicata dallo stesso ds nella conferenza stampa d'insediamento della settimana scorsa è iniziata proprio con questi due colpi.
Protagonisti nella sfida contro il Torino, Solomon e Harrison potrebbero recitare una parte importante nella salvezza viola.