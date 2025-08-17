Il Polissya scende in campo prima dell'appuntamento con la Fiorentina: gli uomini di Rotan cadono a sorpresa in casa

Si è appena conclusa la partita tra Polissya e Cherkasy, valevole per la terza giornata del campionato ucraino. Gli uomini di Rotan e prossimi avversari della Fiorentina in Conference League cadono clamorosamente in casa per 0-2, e vorranno sicuramente sistemare qualcosa in vista di giovedì.

Polissya sotto prima della mezz'ora

Cinque gli uomini in campo che hanno giocato anche contro il Paksi appena 3 giorni fa. Nonostante ciò non inizia bene il Polissya, e al 29simo passano in vantaggio gli ospiti grazie a Nonikashvili su rigore. All'intervallo Rotan fa tre cambi nella speranza di rianimare i suoi: dentro Nazarenko, Lednev e Sarapiyy, presenti nell'undici titolare già visto contro il Paksi.

Ospiti che trovano anche il raddoppio

Risultato che non migliora nemmeno con l'ingresso di altri due titolari, vale a dire Krushynskyi e la punta Filippov: il Cherkasy trova addirittura il raddoppio al 91simo con Obah e chiude i conti, inchiodando il Polissya in casa. Non il migliore auspicio per Rotan in vista della sfida di giovedì, visto anche l'ampio utilizzo di titolari.