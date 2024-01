Corriere dello Sport-Stadio: Ngonge, serve di più. Spunta l’ipotesi Gil

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo su Fiorentina-Bologna: "La grande bellezza". Sottotitolo: "Beltran-Zirkzee, vale la semifinale". Sommario: "Italiano sceglie Parisi esterno d'attacco. Mercato: piace Bryan Gil. Cresce l'attesa dei tifosi: venduti quasi 25 mila biglietti".

Pagina 2

Sul match di stasera leggiamo: “Italiano incarica Beltran”. Sottotitolo: “Al primo crocevia della stagione, il tecnico sceglie chi gli offre maggiori garanzie: in attacco tocca all’argentino Ai viola servono i suoi gol”.

Pagina 4

Sul mercato: “Firenze stringe Ngonge, serve di più Spunta l’ipotesi Gil”. Sottotitolo: “Il Verona chiede 11-12 milioni, contatti per l’ala del Tottenham Attacco: un sondaggio per Kean”. In taglio basso: “Al Franchi in 25.000”.