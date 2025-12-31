Kean e un'assenza reiterata in una settimana delicata. Prosegue il permesso ottenuto dalla società

E' stato il grande assente della seduta di allenamento di ieri e lo sarà anche quello di oggi e di domani. Ci riferiamo ovviamente a Moise Kean che ha chiesto e ottenuto un permesso da parte della Fiorentina, per non meglio precisati “motivi familiari”.

Il ritorno

Ritornerà a disposizione di Paolo Vanoli verosimilmente nella giornata di venerdì ad un paio di giorni dal match contro la Cremonese. Ovviamente starà all'allenatore decidere se impiegarlo a quel punto con i grigiorossi o farlo partire dalla panchina, anche se è praticamente certo che comincerà la gara.

L'attaccante migliore

Al di là di tutto, dei problemi palesati quest'anno, Kean resta sempre l'attaccante migliore che la Fiorentina ha a disposizione. Nonché anche l'uomo più pagato, di gran lunga, dell'intera rosa a disposizione.