​​

header logo

Kean e un'assenza reiterata in una settimana delicata. Prosegue il permesso ottenuto dalla società

Stefano Del Corona /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

E' stato il grande assente della seduta di allenamento di ieri e lo sarà anche quello di oggi e di domani. Ci riferiamo ovviamente a Moise Kean che ha chiesto e ottenuto un permesso da parte della Fiorentina, per non meglio precisati “motivi familiari”. 

Il ritorno

Ritornerà a disposizione di Paolo Vanoli verosimilmente nella giornata di venerdì ad un paio di giorni dal match contro la Cremonese. Ovviamente starà all'allenatore decidere se impiegarlo a quel punto con i grigiorossi o farlo partire dalla panchina, anche se è praticamente certo che comincerà la gara. 

L'attaccante migliore

Al di là di tutto, dei problemi palesati quest'anno, Kean resta sempre l'attaccante migliore che la Fiorentina ha a disposizione. Nonché anche l'uomo più pagato, di gran lunga, dell'intera rosa a disposizione. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (7)