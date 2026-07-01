Fiorentina-Beldenti, ci siamo: il club viola ha chiuso per il talento del Brescia. La firma...

Non solo prima squadra, la Fiorentina è molto attiva anche sul mercato dei giovanissimi. Poco fa il club ha chiuso per l'arrivo in viola di Fortune Egharevba, talentuoso classe 2010 dal Verona. E ora è in arrivo un altro ragazzo della stessa età.

La Fiorentina investe sui giovani

La Fiorentina si era già mossa per Dennis Beldenti, giovanissimo difensore di proprietà dell'Union Brescia. L'accelerata è arrivata qualche giorno fa, ora i viola sono in chiusura e hanno definito gli ultimi dettagli, scambiando i documenti necessari. Ai lombardi vanno un milione di euro più bonus.

Ecco quando arriverà Beldenti

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra domani e venerdì Beldenti sarà a Firenze per firmare il nuovo contratto e per iniziare ufficialmente l'avventura con la Fiorentina.