Tutte le cifre dell'affare per Beldenti: la Fiorentina spende convinta per il suo futuro

Radio Bruno - Brescia dà ulteriori informazioni sull'imminente acquisto del talentuoso Dennis Beldenti, classe 2010 dell'Union Brescia, da parte della Fiorentina.

Le cifre dell'accordo

L’accordo tra le squadre, si legge sul sito, è stato definito nei dettagli e si attende soltanto lo scambio formale dei documenti: sarà un contratto triennale - la durata massima consentita per un calciatore minorenne - e un'operazione da 1 milione di euro garantito, ai quali si aggiungono 700mila euro di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Ritrova il fratello

Centrale difensivo, un metro e 85 di altezza, a Firenze ritroverà il fratello Samuel, classe 2008, che gioca con la formazione Under 18 della Fiorentina. Un colpo di prospettiva targato Paratici.