A 100 anni al Franchi per la prima volta. La bella storia di Marisa, secolare tifosa viola... Che sprona i ragazzi di Pioli

Tra i tifosi viola presenti al Franchi per assistere a Fiorentina-Como c'era anche Marisa. Marisa chi? Vi basti sapere che, fiorentina di nascita, ha 100 anni e lo scorso 21 settembre è entrata nell'impianto di Campo di Marte per la prima volta in vita sua.

Al Franchi per la prima volta

Tifosa viola da sempre, al programma Mediaset Dentro la Notizia ha simpaticamente scherzato: “E' stata la prima volta, non ho mai avuto tempo. E' stato bello vedere il Franchi, ma si vede meglio in televisione. Quelli davanti mi stressavano! Io sono nata nel 1925, un anno prima della Fiorentina”.

Non un esordio felice

Un esordio non molto felice per Marisa al Franchi, visto che la Fiorentina ha perso 1-2 contro la squadra di Fabregas. “Cosa chiedo ai giocatori? - ha continuato - Che indovinino un tiro in porta! Invece che andarci vicino o prendere il palo”. Beh, che dire… Grande Marisa! E forza viola!