Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato al sito ufficiale viola dopo il pareggio per 1-1 contro il Vitoria Guimaraes in Conference League.

“Sì assolutamente, un pareggio targato Fiorentina. Abbiamo affrontato un avversario forte, una squadra che ci ha messo in grande difficoltà, ma siamo rimasti in partita con grande personalità. Siamo riusciti a fare una partita sporca, bisogna passare anche da partite come queste: contenti di essere arrivati nelle prime 8”.

"Abbiamo fatto una partita di sacrificio e carattere, siamo riusciti a rimanere in gara nonostante momenti difficili. Siamo rimasti squadra nonostante le difficoltà, teniamoci questo, ripartiamo e prepariamoci alla partita con l'Udinese. Abbiamo avuto occasioni per vincere, ma nel complesso la partita è stata equilibrata".