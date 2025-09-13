Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno sulla partita di stasera tra Fiorentina e Napoli, analizzando poi le lacune della rosa di Pioli.

Sulla partita di stasera

“Quello di stasera un grande test per sondare la personalità della squadra di Pioli, si gioca contro la più forte del campionato e quindi servirà dimostrare di poter stare in campo contro di loro. Devi fare una grande partita senza commettere errori. Pioli ha alzato l'asticella delle ambizioni e oggi ci devono dimostrare di avere i mezzi per fare la stagione che la società professa di voler fare, proprio perché siamo partiti con due match deludenti. Una cattiva prestazione avrebbe sicuramente delle ripercussioni. L'unica big che non abbiamo battuto l'anno scorso? Sarebbe bello riuscire a rimediare, ma non sarà facile".

Sulla rosa della Fiorentina

“L'attacco della Fiorentina, dopo tanti anni di difficoltà nel reparto, si trova finalmente con tante soluzioni: io ho fiducia anche nel centrocampo, l'acquisto di Nicolussi Caviglia è stato molto sottovalutato, si parla di un giocatore intelligente, che mancava al centrocampo della Fiorentina. In difesa manca qualcosa come qualità complessiva e come profondità: il recupero di Comuzzo al suo top sarà fondamentale in questa ottica, ma non basterà”.

Sul modulo

“Il sospetto è che i giocatori non siano i più adatti al modulo che ha in testa Pioli, ma lì dovrà essere bravo lui a lavorare con ciò che ha a disposizione, è così che fanno i migliori allenatori. Col tempo capirà se ha senso andare avanti con la difesa a 3, io lo vedo determinato ma anche Palladino lo era, e si dovette ricredere”