Corriere dello Sport-Stadio: Nicolussi fa posto a un nuovo centrocampista
Tre le pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 10
Sulla gara di stasera: “Viola De Gea più 10”. Sottotitolo: “Un ampio turnover Fabbian da finto 9 al posto di Kean”. In taglio basso: “Kean ancora in tribuna l’obiettivo ora è Napoli”.
Pagina 11
Sul mercato: “Nicolussi aspetta il Parma”. Sommario: “Diogo Leite resta il preferito per la difesa Se parte Hans può arrivare un innesto a centrocampo: sfuma Kjaergaard ma torna attuale Mangala del Lione”. In taglio basso: “Ranieri, almeno 8-10 milioni per farlo partire”.
Pagina 13
Qui leggiam: “Firenze, nel nome di Rocco”. E ancora: “Catherine: ”Con il suo amore" Joseph in italiano: “Forza Viola”.
