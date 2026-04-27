DIRETTA VIDEO: Il Salotto del Calcio in onda, la volata viola verso la salvezza
Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.
La puntata di stasera
Nella puntata di stasera si commenterà il pareggio arrivato tra Fiorentina e Sassuolo, partita che dovrebbe aver certificato la permanenza dei viola in Serie A, salvo catastrofi.
Gli ospiti
Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il dirigente dello Scandicci Fabio Ciatti e il presidente del Montagnano Corrado Menchetti. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.
Ecco la DIRETTA video:
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