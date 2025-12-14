La probabile formazione dell'Hellas Verona: Zanetti ritrova Gagliardini e lo propone dal 1'. In attacco...
L'Hellas Verona raggiunge la Fiorentina al Franchi per la partita valevole per la 15esima giornata di Serie A.
Le scelte di Zanetti
Zanetti ritrova Gagliardini e lo lancia titolare. Da capire la sua posizione in base al ballottaggio tra Al-Musrati e Niasse in mezzo al campo. Davanti non c'è un acciaccato Mosquera, al suo posto c'è Orban. Confermata la difesa vista contro l'Atalanta.
La probabile formazione
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban.
