Vanoli carica la squadra in vista della Juventus: "L'umiltà dei vincenti è sapere dove sei oggi e..." - FOTO

La sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus, nonostante la posizione di classifica della Fiorentina sia quella che, da Firenze e dai tifosi viola, non sarà mai considerata come le altre. E questo lo sa anche Paolo Vanoli.

“L’umiltà dei vincenti è sapere dove sei oggi e dove i piccoli passi ti possono portare”

Per questo motivo il tecnico gigliato, dopo le parole nella conferenza stampa della vigilia, ha voluto caricare ulteriormente squadra e ambiente in vista dell'importante appuntamento casalingo di sabato. “L’umiltà dei vincenti è sapere dove sei oggi e dove i piccoli passi ti possono portare”. Questa la frase motivazionale pubblicata dal tecnico su Instagram, sotto una foto che lo ritrae mentre osserva gli allenamenti della sua squadra.

Questo il post pubblicato dal tecnico su Instagram:

Una frase che spiega molto bene quello che il nuovo tecnico chiede alla sua squadra in un momento complicato come questo. Umiltà e lavoro, per uscire il prima possibile da una crisi che sembra non avere più fine.