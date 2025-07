Un attacco forza quattro, la Fiorentina si ridisegna. Il profilo individuato per arricchire il reparto offensivo

Quattro punte a disposizione di Stefano Pioli. La Fiorentina si sta ridisegnando e sta prendendo una certa fisionomia anche davanti.

Oltre a Kean (la sua situazione è in divenire), sarà composto da Dzeko, Gudmundsson…e Sebastiano Esposito.

Il profilo individuato

L’attaccante dell’Inter è il profilo individuato per arricchire il reparto offensivo viola con un elemento che possa abbinare fisicità e duttilità, da prima e da seconda punta, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Gradimento forte

Un anno di contratto rimasto coi nerazzurri per Esposito e l'Inter vorrebbe arrivare ad incassare una decina di milioni per lui, mentre la Fiorentina si ferma a sei bonus compresi. Al Viola Park il gradimento per il giocatore è forte.