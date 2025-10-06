"Di solito quando le cose vanno male si esonera l'allenatore. Ma i giocatori devono prendersi delle responsabilità. Sono pagati, e nemmeno poco"
Il giornalista e volto di Mediaset Daniele Garbo ha parlato della situazione in casa Fiorentina a TMW Radio, intervenendo anche sui giocatori viola oltre che a Pioli.
Le parole di Garbo
“Di solito quando le cose vanno male il primo a saltare è l'allenatore, ma se i giocatori lo seguono ovviamente ha senso continuare. Penso quindi che proprio i calciatori si debbano prendere delle responsabilità”.
Sui calciatori
“I calciatori vengono pagati e non poco. Alla fine in campo vanno loro e devono dimostrare di essere di un certo livello”.
