Lo ha detto Italiano e gli hanno fatto giocatori e dirigenti: dalla partita contro la Roma, la Fiorentina poteva - anzi doveva - uscire con qualcosa di più di un pareggio. Troppe le sliding door favorevoli ai viola nel corso della gara: l'infortunio di Dybala (e senza l'argentino i giallorossi sono un'altra squadra), l'espulsione di Zalewski e successivamente quella di Lukaku. Di fronte a ciò, ma soprattutto alle dichiarazioni dello stesso Italiano, viene dunque da chiedersi perché il tecnico non abbia fatto qualcosa di più per provare a prendere i tre punti.

Perché non Beltran?

Il punto interrogativo più grande riguarda il mancato ingresso di Lucas Beltran, un attaccante che con la sua freschezza avrebbe potuto dare un contributo nei minuti finali. Al posto di Nzola o perché no accanto a lui, dal momento che ormai la Roma non pensava neanche lontanamente ad attaccare. A questo aggiungiamo la sostituzione di Bonaventura, fin lì uno dei più pericolosi e non a caso evidentemente contrariato al momento dell'uscita dal campo. Maxime Lopez per Kayode l'ultima mossa di Italiano, anche questa decisamente non offensiva: tre cambi, su cinque a disposizione, contro un avversario rimasto in nove.

Settantadue minuti di Ikoné

Non giriamoci intorno: ad eccezione di una sterzata in area con tiro tra le braccia di Rui Patricio, Jonathan Ikoné non si è fatto praticamente mai vedere nei pressi della porta avversaria. Il solito vizio di ricevere palla e girarsi verso la propria metà campo, e quel passaggio che poteva mandare in porta Bonaventura clamorosamente fallito (o meglio, direttamente non effettuato) nel primo tempo. Che Nico Gonzalez non stesse bene era noto, ma davvero una squadra che punta all'Europa League ("vogliamo migliorare il settimo e ottavo posto", parole di Italiano) può tenere in campo per oltre settanta minuti un giocatore di tale inconsistenza?