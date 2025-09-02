Corriere Fiorentino: Un passivo da record, una scelta precisa per alzare l'asticella
In prima pagina sul Corriere Fiorentino c'è questo titolo: “La Fiorentina nel segno della continuità”. Ovvero: “Chiuso il mercato, nessuna cessione illustre e un passivo da record: meno 66 milioni”.
Sul mercato: “Nessuna rivoluzione”. E ancora: “La Fiorentina chiude il mercato senza cessioni importanti: una scelta precisa per tentare di alzare l’asticella. Salutano Beltran (Valencia) e Barak (Samp), passivo di oltre 66 milioni”.
Presente un commento intitolato: “Uno sforzo da ripagare sul campo”.
