Sorpresa al Viola Park: Gianfranco Zola insieme a Italiano. Match amichevole contro le Giovanili della Fiorentina

Splendida giornata di calcio trascorsa nel meraviglioso teatro del Viola Park. Sul campo “Davide Astori” del centro sportivo viola sono scese in campo la Rappresentativa di Serie C NOW U17 e la Fiorentina U17 davanti ad un pubblico d’eccezione: hanno assistito all’incontro il Presidente Lega Pro Matteo Marani, il Vicepresidente Vicario di Lega Pro Gianfranco Zola, il Direttore Generale di ACF Fiorentina Joe Barone e l'allenatore del club viola Vincenzo Italiano. Presenti sugli spalti anche i settori giovanili di Pontedera, Arezzo e delle società calcistiche affiliate alla Fiorentina.

Sulle Rappresentative e, più in generale, sul calcio giovanile è intervenuto il Vice Presidente Vicario Gianfranco Zola:” “Ringraziamo la Fiorentina per averci ospitato in questo cento sportivo all’avanguardia. E’ stata una grande soddisfazione per i nostri ragazzi poter giocare qui. Tutte le formazioni che rappresentato la Serie C NOW per noi sono un valore aggiunto. Vogliamo ricostruire una solida base per il calcio del futuro e tutto parte da qui. Io stesso sono partito dalla C, anche se erano tempi diversi".

E infine, sempre Zola: "Adesso c’è bisogno di fiducia e di investimenti sui nostri giovani, proprio come sta facendo la Fiorentina, perché dobbiamo tornare a produrre calciatori di livello. Quest’anno in Serie C hanno esordito in tanti provenienti dal settore giovanile e faremo in modo che questa pratica sia sempre più diffusa”.