Priorità a Fabbian per il centrocampo. E la Fiorentina proverà a inserire una contropartita

La Fiorentina, adesso, sta insistentemente cercando un rinforzo per il proprio centrocampo. Uno degli obiettivi è Thorstvedt del Sassuolo, club che comunque al momento fa muro. Ma la priorità della dirigenza viola è un'altra.

Fiorentina-Fabbian, si può fare? Obiettivo numero uno

Tutto su Giovanni Fabbian: si conferma lui l'obiettivo numero uno per il centrocampo viola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, resiste l'ipotesi di portare il classe 2003 a Firenze. Mister Italiano lo considera un calciatore importante, ma con la giusta offerta potrebbe partire.

Possibilità di scambio con un centrocampista viola

In particolare, Fiorentina e Bologna starebbero anche lavorando a uno scambio. I viola sono pronti a offrire Simon Sohm come contropartita tecnica, andando dunque a rinunciare all'ex Parma per arrivare più agevolmente a Fabbian. Domenica, con il derby dell'Appennino in programma, potranno entrare nel vivo le trattative.