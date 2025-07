Stefano Maiorana, attaccante classe 2007 della Fiorentina Under 18 - ma che farà il salto in Primavera quest'anno -, è stato intervistato durante il programma Viola Futuro.

“I primi mesi sono stati difficili, ma ho fatto amicizia con tutti i miei compagni, coi quali mi trovo bene. Ho lavorato molto sul mio arsenale offensivo, sui movimenti, e molti miei compagni mi hanno aiutato a raggiungere i miei obiettivi. Non sarà la prima volta sotto mister Galloppa, mi piace il suo calcio, tenere la palla e far correre gli avversari. Il salto in Primavera? Conoscevo già molti ragazzi, per cui non è stato difficile ambientarmi. Il rapporto c'è sia dentro, che fuori dal campo. Io preferisco giocare in mezzo al campo e muovermi tra gli spazi, se devo scegliere dico di essere una punta centrale. Gli obiettivi di quest'anno? Le fasi finali di Youth League e la Final Four in campionato. Tra cinque anni spero di giocare in Champions League con la Fiorentina”.