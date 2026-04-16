La probabile formazione del Crystal Palace: un acciaccato Mateta guida l'attacco londinese. Un pezzo pregiato costretto al forfait
Il netto vantaggio guadagnato nella partita d'andata potrebbe far dormire sogni tranquilli al tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner. L'allenatore austriaco non vuole però correre rischi ed è deciso a mettere in campo la miglior formazione possibile contro la Fiorentina.
Conferme e forfait
Glasner dovrebbe riproporre per la gara del Franchi praticamente la stessa formazione vista nella sfida di una settimana fa. L'unico cambio riguarda l'attacco con Guessand, infortunatosi nella partita d'andata, costretto a dare forfait e a cedere il posto a Yeremy Pino. Come punta centrale invece, nonostante una forma ancora non al 100%, dovrebbe giocare Mateta.
La formazione
3-4-3 Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, Pino, Sarr e Mateta.
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