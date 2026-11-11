Graziani: "La Fiorentina deve crossare di più per Pellegrino. Non è un fenomeno ma..."

A Radio Bruno l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha spaziato tra molti temi di casa Fiorentina, dall'attacco, alla difesa, fino al mercato di riparazione.

‘La Fiorentina deve crossare di più per Pellegrino'

“Pellegrino sta facendo meglio, ma non deve convincere me, ma se stesso. Io so che è un buon attaccante, ma non è che la Fiorentina abbia preso un fenomeno. Se si esaltano le sue doti nel gioco aereo, in cui è molto bravo, gli si danno dei vantaggi. Per la Fiorentina è un ottimo attaccante, bisognerebbe capire se giocando con qualcuno vicino potrebbe anche far meglio. Con un giocatore di quel livello, la Fiorentina dovrebbe provare a mettere più palloni in area. Questa è una squadra giovane e bisogna pensare che abbia dei margini di miglioramento. A tratti mi è piaciuta dal punto di vista del gioco. Le prossime 4 partite possono essere alla portata, ma non saranno facili: se la Fiorentina farà punti può fare un bel salto in classifica".

‘Serve difensore che sia un leader’

"Njie ha qualità e lo avevano visto anche al Torino, il problema era il carattere e la discontinuità. Ora mi sembra sia maturato, l'allenatore gli sta dando molta fiducia e sta migliorando. Non sappiamo davvero dove potrà arrivare, però la Fiorentina ci sta credendo e questo è importante per il ragazzo. Mercato? Serve un altro difensore bravo, un leader. La Fiorentina ha preso 25 gol in 11 partite, le responsabilità sono di tutto il reparto, ma se vedo il gol di Waltemade, Dragusin non lo marca!".