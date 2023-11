La sua Fiorentina Femminile oggi ha sconfitto al Viola Park per 3-0 il Como e nel post gara mister Sebastian De La Fuente ha parlato ai canali ufficiali viola: “Prima della partita ho detto alle ragazze che tanti possono vedere le vittorie che arrivano negli ultimi minuti come un segnale di debolezza, invece è una cosa che fa la squadra forte e matura. Oggi abbiamo dimostrato di aver fatto un passo avanti, giocando una gara sapendo quando potevamo fare male alla squadra avversaria, continuando a fare ciò che sappiamo fare meglio”.

“Scherzo coi preparatori atletici spesso, stiamo lavorando molto bene e anche chi entra fa la differenza nella ripresa, perchè le ragazze entrano con la voglia giusta. Siamo in un percorso importante e dobbiamo continuare così, ci godiamo questa settimana per andare a Roma da protagonisti. La partita sarà preparata nel dettaglio, sappiamo che stanno facendo un buonissimo campionato, così come noi, che stiamo dimostrando unione di gruppo. Andremo a giocarcela contro i Campioni d'Italia”.