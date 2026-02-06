Kayode: "La Nazionale sarebbe un sogno, ho parlato con Gattuso. Che ricordi l'esordio in viola a Genova. Differenze tra Premier e Serie A..."

Il calciatore del Brentford ed ex Fiorentina Michael Kayode ha parlato a Sky Sport, in riferimento anche alla Nazionale: “Sì, devo dire che ci siamo sentiti con Gattuso. La scelta ovviamente rimane a lui. Io ho ancora l’età per giocare in Under 21, sono giovane e non ho fretta. Ovviamente se dovesse arrivare una chiamata per entrare nel giro della Nazionale per la qualificazione al Mondiale, sarebbe un sogno. Come credo lo sarebbe per chiunque. Ma rimango tranquillissimo a riguardo”

“Esordio in Premier molto diverso da Genova. Tra Premier e Serie A cambiano tante cose”

Quanto è diverso rispetto alla prima in Serie A? “Parecchio, perché invece che tutta la partita ho giocato solo l’ultimo quarto d’ora. A Genova, contro il Genoa. E poi ci sono tante differenze con la Premier League. Però non ci sarà mai nulla di più bello di quel giorno e di quel momento. La vera differenza è da un punto di vista tattico, di impostazione del gioco nel suo complesso. In Premier ci sono tantissimi momenti di corsa, appena si recupera palla l’idea è di partire in transizione per provare a prendere la difesa scoperta e fare gol. In Serie A invece c’è più calma, il pallone gira di più, è un tipo di calcio più tattico e ragionato”.

“Rimesse laterali? Nessun segreto”

Parliamo delle tue famose rimesse laterali: c’è un segreto dietro?

“Per niente (ride, ndr). Credo sia un dono. Non è una cosa che ho mai allenato, mi è sempre venuto naturale. Ho iniziato per scherzo con i compagni di squadra quando giocavo in Serie D. Vedendo che riuscivo a lanciare il pallone molto lontano ho iniziato a farlo anche in partita, cercando la punta anche dalla rimessa. Ma non c’è nessun segreto”

“A Fifa prendo ancora la Fiorentina”

Che passioni hai extra campo? “Mi piace tanto uscire, con la mia compagna o con la mia famiglia. E poi sono un appassionato di videogiochi. I miei preferiti? In questo momento sto giocando tanto a Dark Raider. Altrimenti una bella partita a Fifa con gli amici. Prendo sempre il Brentford oppure la Fiorentina”.



