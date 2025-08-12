L'ex allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra viola, interpellato da OggiSportNotizie.it.

“Pioli ha qualità e conosce l'ambiente”

“Io penso che Pioli abbia tutte le qualità e le caratteristiche per fare bene conosce l’ambiente è stimato dai tifosi - ha detto l'ex tecnico viola - e sono convinto che la Fiorentina farà una grande stagione”.

“Vlahovic emotivo”

Quanto a Vlahovic, che sta vivendo una situazione molto difficile alla Juventus, ha aggiunto: "Lui è un ragazzo molto emotivo che vive di emozioni, io l’ho avuto a Firenze. Sicuramente è una situazione complicata ma anche lui deve capire cosa è meglio per lui, lavorando e migliorando quotidianamente“.