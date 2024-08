Ludi: "Ci aspettiamo che Belotti porti a Como la sua fame, quella che l'ha sempre contraddistinto nella sua carriera"

Il centravanti della scorsa stagione della Fiorentina, Andrea Belotti, dovrà ripagare le tante aspettative che ci sono su di lui a Como. Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, ne ha parlato anche il direttore sportivo Carlalberto Ludi :

Cosa desideriamo dal Gallo?

"Semplicemente che ci porti la sua esperienza, la sua fame, che l’ha sempre contraddistinto nel corso della carriera. Il passaggio alla Roma per mille motivi non è andato come forse si sperava".

I numeri dell'ex Fiorentina

Belotti in carriera vanta 251 presenze e 113 gol con il Torino, 68 gare e 10 reti con la Roma, 64 partite e 16 gol con il Palermo, 40 gettoni e 14 reti con l'AlbinoLeffe, 24 match e 4 gol con la Fiorentina e un incontro con il Como. In totale con i club ha segnato 157 gol. In Nazionale ha collezionato 44 presenze, segnando 12 gol. Nel suo palmares ci sono un campionato di Serie B e un Europeo.