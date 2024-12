Trasferta vietata a Monza per i tifosi della Fiorentina? Si attende ancora l'ufficialità: la situazione

Dopo la perentoria anticipazione di Adnkronos uscita stamattina in merito al divieto di trasferta per i tifosi della Fiorentina per la prossima gara di scena a Monza, arrivano aggiornamenti importanti in tema.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, dopo l'uscita del comunicato del Giudice Sportivo che non ha parlato di divieti di sorta, si attende che si esprima l'Osservatorio in merito al divieto di trasferta. La decisione di infliggere una sanzione che non permetterà ai tifosi viola di recarsi a Monza appare comunque probabile. Ancora niente tuttavia è stato deliberato a riguardo e si attendono perciò novità in merito per capire se arriverà l'ufficialità del divieto.