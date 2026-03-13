Finalmente c'è uno che ha il coraggio di tirare dalla distanza. Ma la migliore notizia della serata è un'altra...
Riccardo Braschi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La migliore notizia della serata è l’esordio di Braschi, ex ragazzo della Fiesole, ora centravanti dal cuore viola. Speriamo che il suo palcoscenico stagionale non si limiti a questi pochi minuti.
Un'altra brutta partita
La vittoria agguantata all’ultimo minuto evita l’ennesima figuraccia in un Franchi con quattro gatti sugli spalti. La Fiorentina gioca una brutta partita, l’ultima di un ricco campionario.
Voti e giudizi
Ndour: 6,5 Finalmente uno che ha il coraggio di tirare in porta dalla distanza (e anche centrarla).
Harrison: 5 Perennemente costretto a retropassaggi.
Braschi: 6,5 Pochi minuti per mostrare la capacità di dialogare con i compagni.
Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it cliccando QUI.
💬 Commenti (2)