Finalmente c'è uno che ha il coraggio di tirare dalla distanza. Ma la migliore notizia della serata è un'altra...

Francesco Matteini /
Riccardo Braschi
Riccardo Braschi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La migliore notizia della serata è l’esordio di Braschi, ex ragazzo della Fiesole, ora centravanti dal cuore viola. Speriamo che il suo palcoscenico stagionale non si limiti a questi pochi minuti. 

Un'altra brutta partita

La vittoria agguantata all’ultimo minuto evita l’ennesima figuraccia in un Franchi con quattro gatti sugli spalti. La Fiorentina gioca una brutta partita, l’ultima di un ricco campionario.

Voti e giudizi

Ndour: 6,5 Finalmente uno che ha il coraggio di tirare in porta dalla distanza (e anche centrarla).

Harrison: 5 Perennemente costretto a retropassaggi.

Braschi: 6,5 Pochi minuti per mostrare la capacità di dialogare con i compagni.

