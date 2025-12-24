Il lupo cambia il pelo ma non il vizio, dice un proverbio. E potrebbe essere questo il caso di Nicolò Zaniolo, che all'Udinese sembra aver ritrovato lo smalto d'un tempo sul piano delle prestazioni. Poi, però, il caso: contro la Fiorentina l'attaccante, uno dei più propositivi del primo tempo, è stato sostituito all'intervallo nonostante la sua squadra fosse sotto di tre gol.

Una scelta non tecnica

Sul motivo di tale scelta il tecnico bianconero Runjaic è rimasto vago, chiudendo il discorso con un “se l'ho tolto un motivo c'è” che presta il fianco a varie interpretazioni. Secondo quanto riportano alcuni media vicini alle vicende di casa Udinese, il motivo della sostituzione sarebbe legato a un presunto battibecco verbale molto accesso avvenuto negli spogliatoi tra Zaniolo e Okoye, con l'attaccante che avrebbe rinfacciato al portiere l'espulsione accusandolo di aver condizionato l'andamento del match.