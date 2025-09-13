Fazzini: "Atteggiamento diverso dopo il terzo gol del Napoli, dobbiamo ripartire da qui"

Bello l'impatto di Jacopo Fazzini sulla partita della Fiorentina che però ha sofferto a lungo contro il Napoli.

“Quello che è successo nei primi 65 minuti va analizzato - ha detto a Sky - ne parleremo insieme al mister e allo staff alla ripresa”.

E poi: “Abbiamo avuto un atteggiamento diverso dopo il terzo gol e abbiamo cambiato marcia. Dobbiamo ripartire da qui”.