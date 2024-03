La Fiorentina guarda interessata in casa Lecce: non solo Falcone, nel mirino anche il possibile sostituto di Ikoné

La prossima finestra di calciomercato è ancora lontana, ma le trattative sono sempre vive. Oggi l'Edicola del Sud fa il punto sull'interessamento da parte della Fiorentina per due giocatori del Lecce. Il primo è Wladmiro Falcone, portiere autore di un'ottima stagione con la maglia giallorossa già seguito dai viola in estate. Su di lui c'è anche la Roma, ma da tenere sotto la lente d'ingrandimento il gradimento dei gigliati.

L'altro profilo che piace, sarebbe quello di Rémi Oudin, portato in Puglia da Corvino, ex ds viola che lo aveva cercato già ai tempi della Fiorentina. Pradé lo avrebbe messo nel mirino in caso di un possibile (e probabile) addio di Ikoné in estate. Il profilo del francese piace per la sua duttilità, visto che ha dimostrato di poter rientrare in diversi moduli con due o tre punte, con tre o quattro centrocampisti (vista anche l'incertezza su chi sarà il prossimo allenatore viola).