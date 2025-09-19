Al centro del dibattito in questi giorni c'è la questione relativa al centrocampo, con grande curiosità in merito ai calciatori che Pioli schiererà nella partita contro il Como. Ma in casa Fiorentina tiene banco anche il tema della difesa, apparsa tutt'altro che impenetrabile nelle ultime apparizioni. Col Napoli male anche Pongracic, ma più di tutti è Comuzzo il calciatore finito nel mirino.

Salgono le quotazioni di Pablo Marì

Non sarebbe da escludere che, contro il Como, il classe 2005 partisse dalla panchina facendo spazio a Pablo Marì, che si metterebbe al centro della difesa scalando Pongracic sulla destra. E' evidente che in questo momento Comuzzo debba ritrovare un po' di serenità: le vicende di mercato lo hanno influenzato e l'errore pacchiano che ha causato il rigore del Napoli ne è la dimostrazione.

Meccanismi da ritrovare

Non solo una questione di uomini, però. La Fiorentina deve ritrovare in fretta i meccanismi difensivi, la sicurezza e la compattezza. Al momento la retroguardia viola è quanto di più simile a un panetto di burro, pronto a sciogliersi ogni volta che gli avversari attaccano. Non si può sperare che De Gea salvi sempre le partite, come successo a Torino: i tre davanti a lui devono alzare il livello.